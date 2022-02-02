متحدث مونتيري: غيابات الأهلي لن تؤثر على استعداداتنا للمباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد إيميرسون سييرا المتحدث الإعلامي لمونتيري المكسيكي، أن الغيابات التي يعاني منها الأهلي، لن تؤثر على الفريق في استعداداته لمباراة الفريقين.

ويلتقي الأهلي مع فريق مونتيري المكسيكي في كأس العالم للأندية، يوم السبت المقبل.

وقال سييرا في تصريحات لقناة "المحور": "سنعمل للوصول إلى اللياقة التي تليق بمباراة الأهلي يوم السبت المقبل في كأس العالم للأندية".

وأضاف: "سنجهز لمباراة الأهلي كما لو لم يكن هناك غيابات في النادي الأهلي، ولن يكون هناك تغيير في شكل الفريق، وسنواجه منافس قوي مثل النادي الأهلي".

وأتم: "خافيير أجيري له خبرة كبيرة جدا في كأس العالم للأندية، ولديه رؤية كبيرة، ويجب أن نضع في الاعتبار أن المباراة عبارة عن 11 لاعب يواجه 11 لاعب، والمدرب يبحث عن الفوز، واللاعبين هم من سيشكلوا الفارق في أرض الملعب".