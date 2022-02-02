اتحاد الكرة: العينة الرسمية للمنتخب المصري جاءت سلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري، أن الثنائي محمد أبو جبل ومحمود الونش لاعبا منتخب مصر سيتواجدان في مباراة الكاميرون، مشيراً إلى أن المعامل في الكاميرون رفضت إجراء مسحات للمنتخب الوطني.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميرون مستضيف البطولة، مساء الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وقال الكومي في تصريحات لقناة "صدى البلد": "تم تقديم الاحتجاج اليوم رسمياً لتعيين بكاري جاساما حكما لمباراة مصر والكاميرون، وننتظر أن يحول سكرتير الاتحاد الأفريقي للجنة الحكام".

وأضاف: "وجمال علام طالب عصام عبد الفتاح أن يتواصل مع لجنة الحكام وتبليغهم أن مصر بأكملها مستاءة من تعيين بكاري جاساما لإدارة المباراة، ولا نريد انتظار حدوث أخطاء كارثية في هذه المباراة، وجمال علام سيسافر إلى الكاميرون لمتابعة الأمر على أرض الواقع".

وتابع: "وإذا تم رفض الطلب، سنجبر على لعب المباراة ولا يوجد بديل عن ذلك".

وأكمل: "المنتخب في حالة جيدة وعلى قلب رجل واحد، وبعد ظهور نتيجة المسحة بأنها سلبية كان هناك حالة من الرضى، واللاعبين لديهم إصرار وتحدي، وان شاء الله أبو جبل يتواجد في المباراة بنسبة كبيرة، والونش في حالة جيدة وسيتواجد ان شاء الله، والأمور مستقرة تماما".

وواصل: "العينة الرسمية للمنتخب المصري جاءت سلبية، وكان هناك تعنت من المعامل في الكاميرون حيث كنا نريد عمل مسحة في أحد المعامل في الكاميرون قبل إجراء مسحة الاتحاد الأفريقي الرسمية".

وأتم: "ولكنهم رفضوا وكان هناك أحد المعامل عرض أن تتم المسحة للاعب الواحد بـ180 دولار ووافقنا ولكن بعد ذلك رفضوا أن يقوموا بعمل مسحات للاعبي منتخب مصر وأن ذلك ممنوع".