إيقاف مباراتين وغرامة مالية كبيرة.. صحيفة: «الكاف» يوقع عقوبات صارمة ضد منتخب مصر بسبب أحداث مباراة المغرب

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" قرر توقيع عقوبة قاسية على منتخب مصر، بعد الأحداث التي أعقبت مباراة المنتخب أمام المغرب، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا والمقامة حالياً بالكاميرون.

وأفادت الصحيفة بأنها تلقت أنباء من داخل الاتحاد الأفريقي بتوقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار على المدير الفني للمنتخب الوطني، البرتغالي كارلوس كيروش، ومحمد صلاح قائد الفراعنة بسبب الغياب عن المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة المغرب.

وأضافت الصحيفة أنه تم توقيع عقوبة على اللاعب مروان داوود بالإيقاف مباراتين، بينما تم إيقاف المدرب المساعد في منتخب مصر روجر 4 مباريات.

كما تلقى المنتخب المصري عقوبة أخرى قدرها 40 ألف دولار بسبب الأحداث التي نشبت في الممر الخاص بغرف الملابس أثناء خروج اللاعبين من ملعب مباراة مصر والمغرب.

وكانت لجنة الانضباط داخل الاتحاد الأفريقي قد عقدت اجتماعاً اليوم لحسم عدد من الأحداث التي شهدتها مباريات دور ربع نهائي أمم أفريقيا.

ويستعد المنتخب المصري لمواجهة نظيره الكاميروني في نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا، في المباراة المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل على ملعب "باول بيا".