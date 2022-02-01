مباراة مصر والكاميرون.. الاتحاد المصري يحتج على تعيين بكاري جاساما لإدارة اللقاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

قدم الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية أمام الكاميرون، بعد غد الخميس.



ويبدو أن تعيين جاساما أثار غضب الاتحاد المصري الذي احتج على تعيينه لإدارة المباراة دون توضيح الأسباب.

وقال اتحاد القدم المصري في بيان رسمي: ”قدم الاتحاد المصري لكرة القدم احتجاجا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة الكاميرون ومصر، المقرر إقامتها بعد غد في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون“.

وأضاف في بيانه: ”كما قدم الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف عريضتين تضمنت كل منهما ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها“.