اتحاد السلة: هناك شبه اتفاق على لاعب مُجنس.. وسنُعلن خلال الأيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، محمد عبدالمطلب، تطورات ملف تطوير أحد اللاعبين الأجانب لينضم لصفوف المنتخب الوطني للعبة.

وقال عبدالمطلب، خلال مداخلة بفضائية أون تايم سبورتس، اليوم الثلاثاء:"شبه تم الاتفاق على لاعب مُجنس ونسير في الإجراءات الورقية وهناك اتفاق على انضمام اللاعب بعد أيام".

وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن اللاعب الذي سيتم تجنيسه سيكون في مركز 2 أو 3 بالملعب.

وأتم عبدالمطلب تصريحاته بمطالبة أجهزة الدولية بمساعدتهم في إنهاء الإجراءات الورقية، قائلاً:"سنُعلن عنه خلال الأيام القليلة المقبلة".