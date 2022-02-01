بعد اتفاق ثلاثي.. الأهلي يستقبل 470 ألف دولار قسط غرامة كوليبالي من أبها السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم علي:

حصل النادي الأهلي على مبلغ 470 ألف دولار قيمة القسط الأول من الغرامة المستحقة له جراء عدم إكمال لاعبه السابق سليماني كوليبالي تعاقده معه والانتقال إلى صفوف النجم الساحلي التونسي.

وأشار مصدر بـ"يلا كورة" إلى أن الأهلي كان قد توصل لاتفاق مع النجم الساحلي بالحصول على 1.88 مليون دولار على أربعة أقساط لإنهاء أزمة كوليبالي، بعد أن تلقى النادي التونسي إخطارا من "فيفا" بمنعه من القيد.

وقال المصدر إن الأهلي تلقى إخطارا بالفعل في اليوم الأخبر من شهر يناير الماضي في الرابعة مساء بتأكيد تحويل مبلغ 470 ألف دولار قيمة القسط الأول، ولكن من نادي أبها السعودي بدلا من النجم الساحلي.

وأبرم الأهلي اتفاقا مع النجم الساحلي وأبها السعودي منذ 10 أيام يقضي بتحويل النادي السعودي 470 ألف دولار للنادي الأهلي من قيمة انتقال اللاعب الجزائري الطيب المزياني من الفريق التونسي إلى نظيره السعودي.

وبذلك يكون الأهلي قد حصل على القسط الأول من الغرامة من خلال صفقة بيع النجم الساحلي للاعبه إلى أبها السعودي، ليخطر الأهلي "الفيفا" بذلك ليتم رفع الإيقاف عن النجم الساحلي.