منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة الكاميرون.. وتأهيل أبو جبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أدى منتخب مصر تدريبه اليوم على أحد الملاعب الفرعية لستاد أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي الذي ستقام عليه مباراة بعد غد بين منتخبي الكاميرون ومصر.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميرون مستضيف البطولة، مساء الخميس المقبل، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وواصل محمد أبو جبل تدريباته التأهيلية، بينما واصل محمد الشناوي برنامجه العلاجي.

ومن المقرر أن يشارك غدًا كارلوس كيروش المدير الفني وعمرو السولية في المؤتمر الصحفي الذي يعقد للحديث عن المباراة، وذلك قبل انطلاق التدريب الأخير في ختام الاستعدادات للمباراة.