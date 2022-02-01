رفع الإيقاف عن النجم الساحلي بعد دفع القسط الأول من صفقة كوليبالي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أعلن النجم الساحلي التونسي اليوم الثلاثاء رفع العقوبة المفروضة على النادي من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقب دفع قيمة القسط الأول من الاموال المستحقة للنادي الأهلي فيما يخص صفقة الإيفواري سليماني كوليبالي.

وأوضح النجم أنه تم تفعيل اتفاقية جدولة قيمة صفقة ضم كوليبالي لاعب الأهلي السابق عبر تسديد القسط الأول من الصفقة.

وأشار النجم في بيان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أنه تم رفع عقوبة حرمان النادي من إبرام تعاقدات جديدة اليوم الثلاثاء.

وتوصل النجم والأهلي إلى اتفاق يقضي بدفع مبلغ مليون و400 الف يورو على أقساط، وهي قيمة صفقة ضم كوليبالي.

وألزمت المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) فريق النجم بدفع هذا المبلغ للأهلي، بعدما رحل كوليبالي عن الفريق المصري بشكل مفاجئ في 2017 وطلب فسخ عقده من جانب واحد قبل أن يضمه النجم في عام 2019 ليصبح النادي التونسي طرفا في القضية.