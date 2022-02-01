كارتيرون: لم نلعب جيدًا في كأس الرابطة إلا في مباراة.. واللاعبون لم يستغلوا فرصة إثبات النفس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، أن فريقه لعب مباريات كأس رابطة الأندية المصرية في غياب ما وصفه بـ"الفريق الكامل" للقلعة البيضاء.

وأشار كارتيرون في تصريحات بعد هزيمة الزمالك أمام طلائع الجيش، إلى عدم رضاه عن نتيجة المواجهة وأداء فريقه، في ظل عدم استغلال بعض اللاعبين لفرصة إثبات أنفسهم.

وقال كارتيرون: "لم نؤد بشكل جيد في البطولة سوى في مباراة واحدة، وكانت هناك فرصة كبيرة للبدلاء والناشئين وسنستفيد من بطولة كأس الرابطة كي نبني عليها الفترة المقبلة".

وأكمل: "هناك لاعبون كثيرون لم يقدموا المستوى الفني المطلوب منهم رغم أنها كانت فرصتهم الحقيقية لإثبات أنفسهم، هناك فريق بالكامل يغيب عن البطولة وسيعود قريبا لتكتمل صفوف الزمالك".

وأردف: "الخصومات من مستحقات اللاعبين هي قرار الإدارة ورئيس النادي وفي حالة صدور قرار بالخصم فلا يوجد تعليق بالنسبة لي على الأمر".

وأوضح : "كان من المفترض أن يستغل اللاعبون الفرصة ولكن ذلك لم يحدث، هناك مجموعة كبيرة من اللاعبين سيعودون للفريق بعد مشاركتهم مع منتخباتهم في أمم أفريقيا، بالاضافة إلى طارق حامد وهم يمثلون القوام الأساسي للفريق".

واختتم: "لابد من إقامة معسكر للفريق قبل المباريات الرسمية بعد عودة اللاعبين الدوليين لكي تكون اكتملت صفوف الفريق في الفترة المقبلة".