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رسميًا.. اتحاد الكرة يحتج على تعيين جاساما لإدارة مباراة مصر والكاميرون

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن اتحاد الكرة، تقدمه باحتجاج رسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة المنتخب الوطني ونظيره الكاميرون.

وقدّم اتحاد الكرة، بحسب بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، للاتحاد الأفريقي، عريضتين تضمن كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الكاميروني، مساء يوم الخميس المقبل، في الدور قبل النهائي لبطولة الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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