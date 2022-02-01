الامارات | احتمالات تأهل منتخب الإمارات إلى «ملحق المونديال» بعد الخسارة أمام إيران

شكرا لقرائتكم خبر عن احتمالات تأهل منتخب الإمارات إلى «ملحق المونديال» بعد الخسارة أمام إيران والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات منتخب الإمارات الأول لكرة القدم أمام تحد صعب من أجل المنافسة على بطاقة التأهل إلى الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2022 في قطر في اعقاب خسارته بهدف نظيف أمام المنتخب الإيراني خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين اليوم الثلاثاء على استاد آزادي في العاصمة الإيرانية طهران ضمن الجولة الثامنة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم في تصفيات المونديال.

وتجمد رصيد منتخب الإمارات عند تسع نقاط محافظا على مركزه الثالث، فيما يحتل المنتخب اللبناني المركز الرابع بست نقاط بعد تعادله أمام العراق الذي رفع بدوره رصيده إلى خمس نقاط في المركز الخامس، وظل المنتخب السوري في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط بعد خسارته أمام كوريا الجنوبية بهدفين نظيفين.

وجاءت نتيجة مباراة لبنان والعراق التي أقيمت اليوم الثلاثاء وانتهت بالتعادل 1-1 في مصلحة منتخب الإمارات.

ورغم الخسارة أمام إيران، الإ أن حظوظ منتخب الإمارات في المنافسة على بطاقة التأهل للمونديال عبر بوابة المركز الثالث لاتزال قائمة وبإمكانه حسم بطاقة التأهل رسميا خلال الجولة المقبلة، دون الحاجة للانتظار حتى الجولة الأخيرة، وفي حال فاز على العراق ضمن الجولة التاسعة سيرفع رصيده إلى 12 نقطة لكن بشرط أن يخسر في المقابل المنتخب اللبناني أمام سورية، ليظل رصيده عند ست نقاط، وفي هذه الحالة فإنه حتى لو فاز المنتخب اللبناني في مباراته الأخيرة أمام إيران فإنه لن يتمكن من اللحاق بمنتخب الإمارات.

وبعد انتهاء الجولة الثامنة حافظ المنتخب الإيراني على صدارته لترتيب منتخبات المجموعة الأولى برصيد 22 نقطة يليه كوريا الجنوبية برصيد 20 نقطة.

وحجز كل من منتخبي إيران وكوريا الجنوبية بطاقتي التأهل إلى كأس العالم مباشرة وباتت مباراتي المنتخبين في الجولتين التاسعة والعاشرة في هذه التصفيات تحصيل حاصل فقط بالنسبة لكليهما.

وسيواجه ممثل قارة آسيا الذي سيتأهل من خلال هذه التصفيات عبر المركز الثالث، نظيره خامس قارة أميركا الجنوبية في الملحق المؤهل للمونديال.

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