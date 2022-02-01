الامارات | مصر تحتج على تعيين الحكم جاساما لإدارة مباراة الكاميرون

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتج على تعيين الحكم جاساما لإدارة مباراة الكاميرون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء احتجاجا رسميا للاتحاد الافريقي للعبة (الكاف) على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة قبل النهائي لكأس الأمم الافريقية أمام الكاميرون بعد غد الخميس.

ويواصل المنتخب المصري الفائز باللقب القاري سبع مرات استعداداته للقاء أصحاب الأرض في قبل النهائي على استاد أولمبي في ياوندي.

لكن يبدو أن تعيين جاساما أثار غضب الاتحاد المصري الذي احتج على تعيينه لإدارة المباراة دون توضيح الأسباب.

وأضاف الاتحاد المصري في بيان عبر موقعه على الإنترنت "كما قدم الاتحاد المصري لكرة القدم للكاف مذكرتين تتضمن كل منها ردودا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب في دور الثمانية وملابسات عدم تمكن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة ذاتها".

وأشارت تقارير صحفية مغربية ومصرية إلى حدوث اشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب فوز مصر 2-1 على المغرب بعد وقت إضافي في مباراة دور الثمانية يوم السبت الماضي.

وغاب كيروش عن المؤتمر الصحفي قبل هذه المباراة بسبب الزحام المروري الذي تسبب في تأخره عن موعد المؤتمر.

وبدأ المنتخب المصري سعيه نحو تحقيق لقبه القاري الثامن وتعزيز رقمه القياسي بصورة ضعيفة، إذ خسر 1-صفر من نيجيريا في مباراته الافتتاحية وفاز بنتيجة 1-صفر على غينيا بيساو والسودان بعد عروض باهتة.

لكن مصر، التي حققت لقبها السابع والأخير في 2010، قدمت أداء قتاليا لتهزم ساحل العاج بركلات الترجيح في دور الستة عشر بعد التعادل بدون أهداف، واحتاجت إلى وقت إضافي مرة أخرى للفوز 2-1 على المغرب في دور الثمانية يوم الأحد بعد تأخرها بهدف مبكر من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة.

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