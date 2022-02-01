الامارات | مارفيك غير راضٍ عن أداء المنتخب.. «مازلنا في السباق»

شكرا لقرائتكم خبر عن مارفيك غير راضٍ عن أداء المنتخب.. «مازلنا في السباق» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخب الإمارات الأول لكرة القدم، عن حزنه للخسارة التي تعرض لها الأبيض أمام إيران، اليوم الثلاثاء، بهدف نظيف في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، وقال خلال حديثه في المؤتمر الصحافي عقب المباراة إنه غير راض عن الأداء، وكان يتوقع مستوى أفضل من الذي ظهر به المنتخب.

وتحدث مارفيك عن مجريات المباراة، وقال: «في الشوط الأول حاولنا أن نلعب بطريقتنا الخاصة وأن نسيطر على اللقاء، وبعد طرد لاعب من المنتخب الإيراني في الشوط الثاني لعبنا لفترة ضد عشرة لاعبين، حاولنا أخذ زمام المبادرة، لكن المنافس دافع عن تقدمه ولم نستطع صناعة الكثير من الفرص».

واعتبر المدرب أن المنتخب كان يجب أن يقدم مستوى أفضل حسب ظروف المباراة، لكن هذا لم يحدث ليفقد نقاط المباراة، وقال: «لا زلنا في السباق نحو المركز الثالث، لكنني حزين للخسارة التي تعرضنا لها اليوم».

ولفت مارفيك إلى أن حصول اللاعبين عبد الله رمضان وطحنون الزعابي على بطاقات صفراء، قاد لايقافهما مؤكداً أنهما لاعبان مهمان وأن الأبيض سيفتقد جهودهما في المباراة المقبلة، متمنياً أن يستعيد المنتخب جهود اللاعبين الذين غابوا عن المشاركة في الفترة الأخيرة.

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