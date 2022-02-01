اتحاد الكرة يتقدم باحتجاج رسمي على تعيين بكاري جاساما لإدارة مباراة مصر والكاميرون

الشارقة - اميمة ياسر -

تقدم الاتحاد المصري لكرة القدم باحتجاج رسمي للاتحاد الافريقي "كاف" على تعيين الحكم الجامبي بكاري جاساما لإدارة مباراة منتخب مصر ومنتخب الكاميرون، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا.

وبحسب بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء، قدّم اتحاد الكرة للاتحاد الأفريقي، عريضتين تضمن كل منها ردودًا كاملة عما حدث في أعقاب نهاية مباراة مصر والمغرب، وملابسات عدم تمكن المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش من حضور المؤتمر الصحفي قبل المباراة نفسها.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري نظيره الكاميروني في مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا يوم الخميس المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساءً.