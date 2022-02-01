كوريا الجنوبية تبلغ نهائيات كأس العالم وإيران تحافظ على صدارة مجموعتها



تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بفوزه على منتخب سوريا 2-صفر في دبي الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.



وضمنت كوريا الجنوبية التي بلغت نهائيات كأس العالم للمرة الحادية عشرة والعاشرة توالياً تواجدها في مونديال قطر بعد أن حلت ثانية في مجموعتها برصيد 20 نقطة خلف إيران المتصدرة (22 نقطة) والتي سبقت أن حسمت تأهلها منذ الجولة الفائتة، وبفارق 11 نقطة عن الإمارات الثالثة التي خسرت أمام إيران على أرضها بهدف دون مقابل.



وتجمد رصيد سوريا عند نقطتين في أسفل الترتيب بعد أن منيت بالخسارة السادسة مقابل تعادلين، حيث ستنحصر بطاقة المركز الثالث الذي يخوّل صاحبه خوض الملحق بين العراق (5 نقاط)، لبنان (6) والامارات (9) التي تبدو حظوظها الأوفر.



سجّل هدفي كوريا الجنوبية كل من جين سو كيم (53) وتشانغ هون كون (71).



وفي المجموعة الأولى، نجح منتخب إيران المتأهل سلفا في تحقيق الفوز على ضيفه الإماراتي بهدف دون مقابل.



افتتح صاحب الارض التسجيل مع نهاية الشوط الثاني بعد عرضية من علي رضا جهانبخش تابعها علي غولي زاده برأسه ارتدت من القائم وأكملها طارمي في شباك علي خصيف (44).



وأكملت إيران المباراة بعشرة لاعبين معظم الشوط الثاني بعد طرد لاعبها صادق محرمي لخشونته على عبد الله رمضان (49)، لكن ذلك لم يؤثر على تنظيمها الدفاعي الذي جعلها تتلقى هدفين فقط في 8 مباريات.



وبهذا الفوز حافظت إيران على صدارة المجموعة برصيد 22 نقطة كما حافظت أيضاً على سجلها المثالي في الدور الحاسم مع 7 انتصارات وتعادل.



(وكالات)