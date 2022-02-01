مانشستر سيتي يمدد عقد جواو كانسيلو

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وأثبت البرتغالي الدولي كانسيلو نفسه كواحد من أبرز المدافعين بالفريق منذ أن انضم إليه قادما من يوفنتوس الإيطالي في صيف عام 2019.
وكان كانسيلو قد اختير ضمن فريق العام للموسم الماضي من قبل رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين (بي.إف.إيه)، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
وقال كانسيلو (27عاما) أمس «مانشستر سيتي ناد رائع، لذلك أنا سعيد للغاية بتوقيع هذا الاتفاق الجديد».
وأضاف «لاعبو سيتي يحظون بكل ما يحتاجونه لإظهار إمكاناتهم، بما يتضمن منشآت مذهلة وزملاء من طراز عالمي ومدير فني رائع يدفعنا للأمام في كل يوم».
وشارك كانسيلو في 30 مباراة خلال هذا الموسم في كل المسابقات مع مانشستر سيتي تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا.
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