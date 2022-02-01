برشلونة يضم هداف الأرسنال في الساعات الأخيرة

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وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، عبر «تويتر»، «إن أوباميانغ اجتاز الاختبارات الطبية الروتينية في برشلونة»، مؤكدا أنه تمت الموافقة على العقد بين الطرفين ومن المقرر توقيعه في مقر النادي الكتالوني.
وذكرت تقارير إعلامية، أن أرسنال، سيوفر 25 مليون جنيه استرليني مع رحيل أوباميانغ الذي كان يتبقى في عقده الحالي 18 شهرا.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى انهيار المفاوضات بين برشلونة وأوباميانغ، لعدم التوصل إلى اتفاق حول راتب اللاعب، بيد أن المهاجم الغابوني يبدو وأنه قبل تخفيض راتبه الذي كانت قيمته تبلغ مع أرسنال 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.
ومن المنتظر أن يشكل أوباميانغ دفعة قوية لخط هجوم برشلونة الذي يعاني هذا الموسم محليا وقاريا، وذلك على خلفية رحيل نجمه السابق وهدافه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف الماضي.
مسيرته الكروية:
- انضم أوباميانغ إلى فريق شباب ميلان في يناير 2007.
- موسم 2008–09، تمت إعارته إلى ديجون الفرنسي
- في 24 يونيو 2009، أعلن نادي ليل أنه تم التوقيع مع أوباميانغ على سبيل الإعارة.
- موسم 2010–11، تمت إعارة أوباميانغ إلى موناكو.
- في 22 ديسمبر 2011، وقع أوباميانغ مع سانت إتيان.
- في 4 يوليو 2013، انضم أوباميانغ إلى بوروسيا دورتموند في عقد مدته 5 سنوات.
- في 31 يناير 2018، وقع أوباميانغ مع نادي أرسنال مقابل 56 مليون£.
- في 3 فبراير 2018، شارك أوباميانغ لأول مرة مع أرسنال ضد نادي إيفرتون في الدوري الإنجليزي.
- سجل أوباميانغ أول هدف له خارج ملعبه في مباراة الهزيمة 2–1 أمام برايتون أند هوف ألبيون.
- أصبح أوباميانغ أول لاعب يسجل خمسة أهداف في أول ست مباريات له مع أرسنال.
- كان آخر هداف لأرسنال تحت إشراف أرسين فينغر.
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