شكرا لقرائتكم خبر برشلونة يضم هداف الأرسنال في الساعات الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكمل برشلونة تعاقده مع المهاجم الدولي الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ قادما من أرسنال، قبل ساعات من انتهاء فترة الانتقالات الشتوية.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين، الصحفي الإيطالي الشهير، فابريزيو رومانو، عبر «تويتر»، «إن أوباميانغ اجتاز الاختبارات الطبية الروتينية في برشلونة»، مؤكدا أنه تمت الموافقة على العقد بين الطرفين ومن المقرر توقيعه في مقر النادي الكتالوني.

وذكرت تقارير إعلامية، أن أرسنال، سيوفر 25 مليون جنيه استرليني مع رحيل أوباميانغ الذي كان يتبقى في عقده الحالي 18 شهرا.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى انهيار المفاوضات بين برشلونة وأوباميانغ، لعدم التوصل إلى اتفاق حول راتب اللاعب، بيد أن المهاجم الغابوني يبدو وأنه قبل تخفيض راتبه الذي كانت قيمته تبلغ مع أرسنال 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.

ومن المنتظر أن يشكل أوباميانغ دفعة قوية لخط هجوم برشلونة الذي يعاني هذا الموسم محليا وقاريا، وذلك على خلفية رحيل نجمه السابق وهدافه التاريخي الأرجنتيني ليونيل ميسي الصيف الماضي.

مسيرته الكروية:

