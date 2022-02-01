الأندية الإنجليزية تنفق 400 مليون دولار في سوق الانتقالات الشتوية

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وكانت صفقات انتقال لاعبين أمثال لويس ديازوبرونو جيمارايش ورودريجو بنتاكور قد أسفرت عن زيادة إنفاق أندية الدوري الإنجليزي إلى 295 مليون جنيه استرليني (396 مليون دولار)، حسب تقديرات شركة «ديلويت» الشهيرة للخدمات المهنية وتدقيق الحسابات.
وتعد هذه هي المرة الخامسة التي يتجاوز فيها إنفاق أندية الدوري الإنجليزي حاجز الـ 200 مليون جنيه استرليني، علما بأن أندية الدوري الإنجليزي كانت قد أنفقت 430 مليون جنيه استرليني في سوق انتقالات يناير 2018، حسب ما أشارت إليه وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
وأنفقت أندية الدوري الإنجليزي في سوق الانتقالات الشتوية قبل عامين 230 مليون جنيه استرليني متفوقة على الرقم القياسي الذي كان مسجلا في عام 2011 عندما أنفقت 225 مليون جنيه استرليني بينما أنفقت 215 مليون جنيه استرليني في يناير 2017.
وقال دان جونز رئيس مجموعة الأنشطة الرياضية في شركة ديلويت «سوق الانتقالات شكل مؤشرا لتراجع الضغوط المالية الناجمة عن أزمة كورونا، على أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث عاد الإنفاق إلى مستويات ما قبل الوباء وكان من بين أعلى معدلات إنفاق نسجلها في يناير».
وأضاف «الدوري الإنجليزي واصل تفوقه في هذا الأمر عالميا، حيث حافظ على موقعه في الصدارة من الناحية المالية، وقد ساعده في ذلك مجددا الحضور الجماهيري بكامل سعة الاستادات وتوقيع عقود بث جيدة في الخارج».
وأوضح جونز أن إنفاق أندية مسابقات الدوري الكبرى الأخرى في أوروبا سجل ارتفاعا أيضا لكن الدوري الإنجليزي تفوق بفارق 150 مليون جنيه استرليني مقارنة بما أنفقته أندية الدوري الإيطالي.
صفقات الأندية الإنجليزية:
- تعاقد ليفربول مع دياز مقابل 5. 37 مليون جنيه إسترليني.
- صفقة انضمام جيمارايش لنيوكاسل مقابل 35 مليونا.
- صفقة انضمام كريس وود لنيوكاسل مقابل 25 مليونا.
- صفقة انضمام لوكاس ديني لأستون فيلا مقابل 20 مليونا.
- صفقة انضمام بنتاكور إلى توتنهام بلغت قيمتها 19 مليونا.
شتوية الأندية الإنجليزية الأعلى:
- أنفقت 430 مليون جنيه إسترليني في يناير 2018.
- أنفقت 295 مليون جنيه إسترليني في يناير 2022.
- أنفقت 230 مليون جنيه إسترليني في يناير 2020.
- أنفقت 225 مليون جنيه إسترليني في عام 2011.
- أنفقت 215 مليون جنيه إسترليني في يناير 2017.
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