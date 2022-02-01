شكرا لقرائتكم خبر النصر المستفيد الأكبر من لاعبي الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على مر التاريخ يعتبر الفريق الشبابي داعما قويا لقطبي العاصمة النصر والهلال بدعمهم بالعديد من اللاعبين، ولعل رحيل الهداف الشبابي إيغالو نحو الموج الأزرق فتح الباب على مصراعية بين مدرجي النصر والهلال من حيث الأكثر استفادة من نجوم الشباب.

وبرغم العلاقة القوية بين الهلال والشباب على مر التاريخ إلا أن الشباب كان يبحث عن مصلحته بغض النظر عن العلاقات.

فقد سعى النصر كثيرا لكسب خدمات أبناء عطيف، ولم يتمكن من ذلك برغم المحاولات المتكررة ولم يظفر سوى بعبده عطيف قادما من الاتحاد، كما أن اله الل عانى كثيرا من خانة الظهير الأيمن قبل البريك وبذل جهود مضنية من أجل ضم حسن معاذ ولكنه فشل في ذلك على مر سنوات متتالية.

ومن أبرز الأسماء الشبابية التي انتقلت من الشباب إلى النصر خالد المعجل كأول الصفقات ثم شاهدنا الثلاثي الدولي الكبير فؤاد أنور والمهلل وصالح الداوود وكذلك صالح صديق وحسين شيعان ووليد عبدالله وأخيرا عبدالله الخيبري والصليهم، مما يعني أن جودة اللاعبين الذين استقطبهم النصر الأفضل، حيث إن معظمهم لاعبون دوليون.

وفي الجانب الهلالي انتقل عبدالعزيز الخثران وعبدالرحمن العصفور وعبداللطيف الغنام وعبدالملك الخيبري وناصر الشمراني وكواك الكوري والجيزاني وعبدالله عطيف وهتان باهبري وعبدالله الحمدان وأخيرا الهداف إيغالو.

بينما في الاتجاه الآخر نجد أن الشباب استفاد من لاعبي الهلال بشكل أكبر من خلال ضمه لعدد من اللاعبين المميزين مثل كماتشو وعمر الغامدي وخالد عزيز وهتان باهبري الذي تنقل بين الناديين أكثر من مرة.

لاعبون استقطبهم النصر من الشباب







عبده عطيف



خالد المعجل



فؤاد أنور



فهد المهلل



صالح الداوود



صالح صديق



حسين شيعان



وليد عبدالله



عبدالله الخيبري



عبدالمجيد الصليهم



لاعبو الشباب المنتقلون للهلال