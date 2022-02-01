شكرا لقرائتكم خبر النصر المستفيد الأكبر من لاعبي الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبرغم العلاقة القوية بين الهلال والشباب على مر التاريخ إلا أن الشباب كان يبحث عن مصلحته بغض النظر عن العلاقات.
فقد سعى النصر كثيرا لكسب خدمات أبناء عطيف، ولم يتمكن من ذلك برغم المحاولات المتكررة ولم يظفر سوى بعبده عطيف قادما من الاتحاد، كما أن اله الل عانى كثيرا من خانة الظهير الأيمن قبل البريك وبذل جهود مضنية من أجل ضم حسن معاذ ولكنه فشل في ذلك على مر سنوات متتالية.
ومن أبرز الأسماء الشبابية التي انتقلت من الشباب إلى النصر خالد المعجل كأول الصفقات ثم شاهدنا الثلاثي الدولي الكبير فؤاد أنور والمهلل وصالح الداوود وكذلك صالح صديق وحسين شيعان ووليد عبدالله وأخيرا عبدالله الخيبري والصليهم، مما يعني أن جودة اللاعبين الذين استقطبهم النصر الأفضل، حيث إن معظمهم لاعبون دوليون.
وفي الجانب الهلالي انتقل عبدالعزيز الخثران وعبدالرحمن العصفور وعبداللطيف الغنام وعبدالملك الخيبري وناصر الشمراني وكواك الكوري والجيزاني وعبدالله عطيف وهتان باهبري وعبدالله الحمدان وأخيرا الهداف إيغالو.
بينما في الاتجاه الآخر نجد أن الشباب استفاد من لاعبي الهلال بشكل أكبر من خلال ضمه لعدد من اللاعبين المميزين مثل كماتشو وعمر الغامدي وخالد عزيز وهتان باهبري الذي تنقل بين الناديين أكثر من مرة.
لاعبون استقطبهم النصر من الشباب
- عبده عطيف
- خالد المعجل
- فؤاد أنور
- فهد المهلل
- صالح الداوود
- صالح صديق
- حسين شيعان
- وليد عبدالله
- عبدالله الخيبري
- عبدالمجيد الصليهم
لاعبو الشباب المنتقلون للهلال
- عبدالعزيز الخثران
- عبدالرحمن العصفور
- عبداللطيف الغنام
- عبدالملك الخيبري
- ناصر الشمراني
- كواك الكوري
- عبدالله عطيف
- هتان باهبري
- عبدالله الحمدان
- إيغالو
كانت هذه تفاصيل خبر النصر المستفيد الأكبر من لاعبي الشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.