حجازي يتوجه إلى ميونخ الألمانية

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وكانت الأشعة التي أجراها المدافع حجازي عقب خروجه من مباراة منتخب بلاده أمام المغرب قد أثبتت تعرضه إلى تمزق في أوتار العضلة الضامة، اضطرت الجهاز الطبي للمنتخب المصري إلى عرضه على أحد أفضل المراكز الطبية المتخصصة بمدينة ميونخ الألمانية للبدء الفعلي في مرحلة العلاج والتأهيل.
ومن المنتظر أن يغيب حجازي عن عدد من المباريات مع فريقه الاتحاد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدء من لقاء أبها المقبل، إضافة للقاء النصر في 11 فبراير ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري المحترفين.
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