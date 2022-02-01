شكرا لقرائتكم خبر حجازي يتوجه إلى ميونخ الألمانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أمس عن مغادرة مدافع فريق الاتحاد والمنتخب المصري أحمد حجازي 31 عاما لمدينة ميونخ الألمانية من أجل عرض إصابته التي تعرض لها في مواجهة منتخب الفراعنة أمام المنتخب المغربي في الدور ربع نهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا التي تستضيفها الكاميرون، على أحد المراكز الطبية المتخصصة.

وكانت الأشعة التي أجراها المدافع حجازي عقب خروجه من مباراة منتخب بلاده أمام المغرب قد أثبتت تعرضه إلى تمزق في أوتار العضلة الضامة، اضطرت الجهاز الطبي للمنتخب المصري إلى عرضه على أحد أفضل المراكز الطبية المتخصصة بمدينة ميونخ الألمانية للبدء الفعلي في مرحلة العلاج والتأهيل.

ومن المنتظر أن يغيب حجازي عن عدد من المباريات مع فريقه الاتحاد بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بدء من لقاء أبها المقبل، إضافة للقاء النصر في 11 فبراير ضمن مباريات الجولة العشرين من دوري المحترفين.