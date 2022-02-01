علي معلول ينضم للأهلي المصري في مونديال الأندية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتظم التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري في معسكر الفريق بالإمارات بعد عودته من تونس.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي أن علي معلول خضع لمسحة طبية فور وصوله إلى أبوظبي وقبل انتظامه في المعسكر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وانتظم معلول في معسكر الفريق بعد عودته من بلاده بعد انتهاء مشوار المنتخب التونسي في كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا بالكاميرون.

وخاض الأهلي مساء أمس مرانه الأول في أبوظبي استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق في الإمارات غدا الخميس وتستمر حتى 12 فبراير الجاري.