اليابان تحرم الأخضر من حسم التأهل للمونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سقط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للمرة الأولى خلال مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 22 بعد خسارته أمام اليابان في اللقاء الذي جمع المنتخبين ظهر الأمس على ملعب سايتاما ضمن مواجهات الجولة الـ8 من التصفيات.

وعلى الرغم من الخسارة لازال المنتخب السعودي في صدارة الترتيب لمجموعته ب 19 نقطة إلا أن الوصيف اليابان وبعد هذا الانتصار قلص الفارق بينه وبين الأخضر إلى نقطة وحيدة قبل جولتين من النهاية.

وظهر جليا تأثير غياب قائد المنتخب السعودي سلمان الفرج عن اللقاء بسبب الإصابة وكان لذلك الأثر السلبي على مستوى الأخضر، حيث ظهر بمستوى باهت خلال اللقاء، صاحب ذلك أيضا عدم توفيق المدرب هيرفي رينارد في قراءة المباراة فنيا مما أدى إلى خسارة المباراة.

الهزيمة الأولى

وعلى ملعب «سايتاما» في اليابان، افتتح تاكومي مينامينو التسجيل للمنتخب الياباني في الدقيقة 32 ثم أضاف زميله جونيا إيتو الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وضمن المنتخب الياباني بذلك خوض الملحق الآسيوي على الأقل حيث يتفوق بفارق 11 نقطة أمام منتخب عمان صاحب المركز الرابع والذي خاض سبع مباريات حتى الآن من إجمالي عشر مباريات.

وكانت الهزيمة هي الأولى للسعودية في المجموعة بعد ستة انتصارات وتعادل واحد، بينما كان الفوز هو السادس لليابان مقابل هزيمتين، إحداهما كانت أمام السعودية صفر / 1 .

وحقق المنتخب الياباني بذلك الفوز في جميع المباريات الست التي خاضها على أرضه أمام نظيره السعودي.

انتصارات متتالية

وفي إجمالي 16 مباراة رسمية وودية جمعت بين المنتخبين الياباني والسعودي، رفع المنتخب الياباني رصيده بذلك إلى عشرة انتصارات مقابل خمس هزائم وتعادل وحيد.

من جهة أخرى واصل اليابان المحافظة على سلسلة الانتصارات المتتالية بعد فوزه أمام الأخضر وكان هذا الانتصار هو الخامس على التوالي، أي أن الساموراي لم يخسر أي لقاء أو يتعادل منذ خسارته في الدور الأول أمام المنتخب السعودي.

يذكر أن المنتخب السعودي يواجه الصين وأستراليا في الجولتين الأخيرتين من التصفيات في الـ 24 و29 من شهر مارس القادم بينما يواجه اليابان في التاريخ ذاته أستراليا وفيتنام.

بعد المواجهة







الخسارة الأولى للمنتخب السعودي في التصفيات.



واصل اليابان منع الأخضر من تحقيق الفوز على أرض اليابان.



رغم الخسارة حافظ المنتخب السعودي على صدارته بـ19 نقطة.



رفع اليابان رصيده إلى 18 نقطة مقلصا الفارق إلى نقطة مع المتصدر.



المباراة الثانية بعد لقاء أستراليا لم يستطع الأخضر التسجيل.



بهذا الفوز وصل اليابان للفوز الخامس على التوالي.



خرج المنتخب الياباني بشباك نظيفة للمباراة الرابعة على التوالي.



مواجهات المنتخب السعودي المتبقية: