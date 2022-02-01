رينارد: خروج المالكي وغياب الفرج سببا الخسارة

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من جهته أكد المدير الفني للمنتخب السعودي الفرنسي هرفي رينارد أن المنتخب الياباني استحق الفوز في مباراة الأمس، مشددا على أن المباراة كانت صعبة وأثر خروج لاعب الوسط عبدالإله المالكي على أداء الأخضر، إضافة إلى تأثير غياب سلمان الفرج للإصابة.
وقال رينارد في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة «كانت مباراة صعبة، وكنا ندرك خطورة المنتخب المستضيف، وكنا ندرك جيدا قبل بداية التصفيات أن المنافسة ستكون شرسة بين المنتخبات الثلاثة (السعودية واليابان وأستراليا) والسيناريو يعيد نفسه بين المنتخبات في التصفيات الماضية».
وأضاف «رغم الخسارة ما زالنا في صدارة المجموعة وتبقى للجميع مباراتين هامتين ستحدد ملامح الحاصلين على بطاقة التأهل المباشرة عن المجموعة»، مبينا أن خروج عبدالإله المالكي للإصابة مطلع المباراة أثر على أداء الأخضر.
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