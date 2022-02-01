الاتحاد المغربي يكشف سبب المشاجرة بين لاعبي مصر والمغرب

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم تفاصيل المشاجرة العنيفة التي حدثت عقب انتهاء مباراة مصر والمغرب، والتي شهدت فوز الفراعنة على أسود الأطلسي بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دور الثمانية من بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في الكاميرون.

وقال محمد مقروف، المتحدث باسم الاتحاد المغربي لكرة القدم، في تصريحات نقلتها قناة "روسيا اليوم"، إنه "وقت توجه اللاعبين لغرف الملابس، دخل بعض لاعبي المنتخب المغربي في مشادة مع مساعد كيروش، وتلفظ بكلمات في حقهم، وهذا الأمر دفع فوزي لقجع للتدخل من أجل أن يقول له لماذا تسب اللاعبين".

وأضاف مقروف: "وقعت نقاشات دون أن يلمس لقجع أي أحد، وجاء رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وكيروش ومساعده، وطلبنا الاعتذار للرئيس في غرفة ملابس المنتخب المغربي وانتهت الأزمة".

وواصل: "ما ذكرته حرفياً كتبه مراقب المباراة في تقريره عن اللقاء، وسلم للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي".

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد فتح تحقيقاً في أحداث مباراة مصر والمغرب، بعدما تسلم بشكل رسمي تقرير المباراة، من أجل معرفة من المخطئ في الأزمة التي اندلعت، ومن أشعل فتيل شرارتها، وإصدار قراراته، سواء كان الأمر يستحق أم لا، خلال الساعات القليلة المقبلة.

يشار إلى أن المنتخب المصري سيواجه منتخب الكاميرون، أصحاب الأرض، في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، يوم الخميس المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .