الجيش يسقط الزمالك في كأس الرابطة (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - حقق طلائع الجيش فوزا مستحقا على الزمالك، بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، على ستاد القاهرة في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لبطولة كأس الرابطة.

وفي الدقيقة 76 نجح الوافد الجديد فيكتورى لاعب الطلائع فى تسجيل هدف التقدم لفريقه من ضربة رأس متقنة.

وبذلك ودع الفريقان البطولة المستحدثة، بعد احتلالهما المراكز الأخيرة في المجموعة.

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمد عبد الغني – أحمد زكي – محمد طارق.

خط الوسط: عبد الله جمعة – ماجد هاني – إسلام جابر – محمود عبد الرازق شيكابالا – محمد أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

شاهد هدف المباراة: https://streamable.com/sbg14i