أبوظبي الرياضية تبث مباريات الأهلي في مونديال الأندية مجانا.. تعرف على الطريقة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أعلنت إدارة "قنوات أبوظبي الرياضية" عن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية "الإمارات 2021” داخل مصر عبر تطبيق "AD SPORTS” المجاني، والذي يمكن للجمهور تنزيله واستخدامه بسهولة بالغة.

كما أعلنت الإدارة عن تخصيص قناة خاصة تحت مسمى "أبوظبي إكسترا" تتولى إذاعة وبث المباريات مع تقديم تغطية متميزة على مدار الساعة، بما يتناسب مع قيمة الحدث، والسمعة الدولية التي تتمتع بها أبوظبي باعتبارها عاصمة الرياضة العالمية.

وينطلق بث القناة المخصصة للبطولة في الساعة الثانية عشرة ظهر الثاني من فبراير الجاري.

وتنطلق منافسات مونديال الأندية يوم 3 فبراير 2022 وتنتهي في الثاني عشر من الشهر ذاته.

ويستهل الأهلي مشواره بالبطولة بمواجهة ومونتيري المكسيكي يوم السبت المقبل الموافق 5 فبراير 2022، على ملعب آل نهيان، في تمام السادسة والنصف مساء، بتوقيت القاهرة.