الامارات | سلبية مسحة جميع لاعبي مصر قبل مواجهة الكاميرون.. وحجازي يتوجه إلى ألمانيا للعلاج

شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة جميع لاعبي مصر قبل مواجهة الكاميرون.. وحجازي يتوجه إلى ألمانيا للعلاج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الثلاثاء سلبية مسحة جميع أعضاء بعثه المنتخب قبل مواجهة الكاميرون المقررة بعد غد الخميس في الدور قبل النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة في الكاميرون.

وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الثلاثاء :"أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادا للقاء الكاميرون بعد غد الخميس، سلبية جميع عينات أعضاء البعثة."

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد أن اللاعب أحمد حجازي سيتوجه اليوم إلى مدينة ميونخ الألمانية لتلقي العلاج من الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة التي انتهت بفوز المنتخب المصري على نظيره المغربي 2 / 1 أمس الأول الأحد في دور الثمانية.

وذكر الاتحاد: "يتوجه أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني مساء اليوم إلى مدينة ميونخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك، وفقا لما تستلزمه الاصابة التي مني بها خلال لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية."

وكان حجازي قد أصيب في العضلة الضامة خلال المباراة أمام المغرب ولم يتمكن بسببها من استكمال المباراة، حيث أجريت له فور انتهاء المباراة آشعة أكدت نتيجتها إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة مما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة وتستلزم حالته الانتقال إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في مثل هذه الحالات.

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