الامارات | شاهد ردة فعل جماهير المغرب ومصر على اشتباكات اللاعبين (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ردة فعل جماهير المغرب ومصر على اشتباكات اللاعبين (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لجماهير مصرية ومغربية "محترمة" عبرت عن فخرها بالمستوى الفني العالي لكلا المنتخبين خلال المباراة التي جمعتهما، الأحد، في الدور ربع النهائي من بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة حالياً في الكاميرون وانتهت بفوز المصريين بهدف نظيف سجله النجم محمود حسن "تريزيغيه".

وطالب أنصار المنتخب المغربي من شقيقهم المصري إكمال المشوار والفوز بلقب البطولة الإفريقية، في وقت أرسل المصريون تحياتهم للجماهير المغربية وشكروهم على روحهم العالية.

ولاقت مشاهد الروح الرياضية العالية بين الجماهير المصرية والمغربية علامات إعجاب كبيرة من بقية الجماهير العربية التي تتمنى أن يكمل الفراعنة طريقهم نحو التتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخهم بعد أعوام 1957 و71959 و1986 و1998 و2006 و2008 و2010.

وتأتي ردة فعل الجماهير المغربية والمصرية بعد المشاهد المؤسفة للاعبي المنتخبين في الممر المؤدي إلى غرفة تبديل ملابس اللاعبين حيث اصطدم بعضهم وتشابك أحد أعضاء الجهاز الفني المصري مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، قبل أن تنتهي الأزمة بتدخل العقلاء من الطرفين واعتذارات متبادلة.

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