الامارات | تعرف إلى تشكيل منتخب الإمارات أمام إيران في تصفيات المونديال

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى تشكيل منتخب الإمارات أمام إيران في تصفيات المونديال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الجهاز الفني لمنتخب الإمارات لكرة القدم بقيادة الهولندي بيرت فان مارفيك التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المنتخب مباراته أمام نظيره المنتخب الإيراني التي ستنطلق بعد قليل على استاد أزادي في العاصمة الإيرانية طهران وذلك ضمن الجولة الثامنة لحساب المجموعة الأولى في الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، علما أن مباراة الذهاب بين المنتخبين كانت قد انتهت بفوز المنتخب الإيراني بهدف نظيف.

وضمت التشكيلة الأساسية لمنتخب الإمارات علي خصيف في حراسة المرمى وفي الدفاع وليد عباس ومحمد العطاس وبندر الاحبابي ومحمود خميس وفي الوسط ماجد حسن وعبد الله رمضان وطحنون الزعابي وخليل الحمادي وفي الهجوم كايو كانيدو وعلي صالح.

وضمت التشكيلة تفس العناصر التي شاركت في مباراة سورية الأخيرة باستثناء مشاركة بندر الاحبابي في مكان عبد العزيز هيكل وماجد حسن فيما غاب عن التشكيلة الأساسية لأول مرة منذ فترة طويلة علي سالمين.

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