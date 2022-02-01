شكل جديد للأهلي في مونديال الأندية بتصميم من كونكريت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تعاون النادي الأهلي مع شركة كونكريت للملابس لارتداء أزياء مصممة خصيصاً للفريق الأحمر في مونديال الأندية في الإمارات العربية المتحدة.

ويمثل الأهلي مصر والقارة الأفريقية في المحفل العالمي الذي يقام في الفترة من 3–12 فبراير القادم.

وقام الأهلي بالشراكة مع كونكريت لأول مرة، حيث تم تصميم الزي الرسمي للبعثة من خلال قسم التفصيل الخاص بكونكريت عن طريق مصمم الازياء الايطالي "إيتوري فيرونيز".

ويرتدي مجلس إدارة الأهلي بدلة مميزة باللون الكحلي ذات صفين من الزراير وقميص كحلي وربطة عنق كحلي، بالإضافة لحذاء تم تصميمه في إيطاليا، أما اللاعبون سيرتدون نفس البدلة لكن بوجود بلوفر كحلي برقبة دائرية وحذاء رياضي مصمم خصيصا للمحافل الرياضية.

واختار الأهلي كونكريت نظرا لتفوقها في تزويد المنتخبات والأندية المصرية بالملابس الرسمية في المحافل الدولية.

سعي كونكريت لتقديم الأهلي بشكل جديد أمام العالم يأتي ضمن خطة كونكريت لتقديم الفرق المصرية بشكل مميز من خلال التصميم الجديد للبدلة الرسمية للقلعة الحمراء خلال مشاركته في كأس العالم للأندية، حيث سيبدأ بطل أفريقيا مشواره في المحفل العالم بمواجهة مونتيري المكسيكي.

الأهلي سعى للظهور بإطلالة فريدة من "كونكريت" تمزج بين الطابع الرسمي والعصري في آن واحد.