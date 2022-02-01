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كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك لمواجهة طلائع الجيش في كأس الرابطة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أعلن باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الرابطة.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بحثا عن تحقيق الفوز، بعدما سبق وفاز الزمالك في المباراة السابقة على سيراميكا كليوباترا بثلاثية مقابل هدف.

وقرر كارتيرون الدفع باللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا في المباراة منذ بدايتها، بجوار أوناجم وعبدالله جمعة، وأمامهم عمر السعيد كمهاجم وحيد.

وجاء تشكيل الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد طارق، محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، أحمد زكي.

خط الوسط المدافع: إسلام جابر، ماجد هاني.

خط الوسط المهاجم:عبدالله جمعة، شيكابالا، أوناجم.

خط الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
"السيد عطية، حسام عبدالمجيد، محمد حسام "بيسو"، محمد أشرف روقا، سيف فاروق جعفر، سيد محمد عبدالله، يوسف أسامة، أوباما، حسام أشرف.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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