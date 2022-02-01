تعرف على تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الزمالك في كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة طارق العشري، عن التشكيل الأساسي لمواجهة الزمالك في كأس الرابطة.

ويلعب طلائع الجيش مع الزمالك في الخامسة عصرا اليوم الثلاثاء، في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الرابطة.

ويضم تشكيل طلائع الجيش لمواجهة الزمالك كل من:

حارس المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد ناصف - خالد سطوحي - محمد الجويني - حسن مجدي.

خط الوسط: عمرو السيسي - علي محمد أحمد - علي حمدي محمود - أحمد سمير - عبد الرحمن أسامة "شيكا".

خط الهجوم: رجب عمران.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الخامس في المجموعة برصيد 4 نقاط، يليه طلائع الجيش في المرتبة الأخيرة بـ3 نقاط، ليودع كلا الفريقين المنافسة من الدور الأول.