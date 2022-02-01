الأهلي يتدرب بنادي الرجبي حتي مواجهة مونتيري المكسيكي بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالحكيم طه:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، لخوص مرانه الأول بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي" استعداداً لمواجهة مونتيري المكسيكي بكأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع مونتيري يوم السبت المقبل في أولي مبارياته بمونديال الأندية التي ستنطلق يوم الخميس وتستمر حتي 12 فبراير الجاري.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر تدريباته بالملعب رقم 5 بنادي الرجبي بالعاصمة أبوظبي حتي مواجهة مونتيري.

من ناحية أخرى، عقدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية في الإمارات محاضرة تثقيفية عن اللوائح والقوانين وتعليمات التحكيم في البطولة مع اللاعبين والجهاز الفني والإداري لفريق الأهلي اليوم الثلاثاء.

وحرص مسئولو "فيفا" على عقد الندوة التثقيفية لاطلاع اللاعبين على المستجدات واللوائح الجديدة في البطولة وفقا لمتغيرات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وشهدت المحاضرة شرح التعديلات الجديدة في التحكيم، وكل ما يتعلق باستخدام تقنية حكم الفيديو "VAR"، وكيفية التعامل مع حالات ارتجاج المخ والتبديلات الإضافية، وكذلك المباريات التي تتضمن أشواطا إضافية أو ركلات ترجيح مباشرة.

جدير بالذكر أن البعثة الحمراء خضعت لمسحة طبية أمس لدي وصولها إلي العاصمة الإماراتية أبوظبي، ومن المقرر أن يكون هناك مسحة أخري غداً وأخري يوم الخميس قبل مواجهة مونتيري.