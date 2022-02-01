حجازي يسافر إلى ألمانيا لبدء برنامجه العلاجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يسافر أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني، مساء اليوم إلى مدينة ميونيخ الألمانية لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك، وفقا لما تستلزمه الإصابة التي مني بها خلال لقاء مصر والمغرب في ربع نهائي بطولة الأمم الأفريقية.

وأوضحت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني أن اصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة ، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل.

وكان حجازي قد أصيب خلال مباراة بين منتخبي مصر والمغرب في ربع النهائي للأمم الأفريقية ولم يتمكن من استكمال المباراة.

وفي سياق أخر، أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء الكاميرون بعد غد الخميس عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة بحمد الله.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة أمام نظيره الكاميروني، مساء الخميس المقبل، في الدور نصف النهائي لكأس أمم أفريقيا.