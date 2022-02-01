رسميا.. سلبية مسحة لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة الكاميرون في نصف نهائي الكان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن اتحاد الكرة المصري نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء الكاميرون.

وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي، سلبية جميع عينات أعضاء البعثة من لاعبين وأعضاء وجهاز فني.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع نظيره الكاميرون يوم الخميس المقبل على ملعب "أولمبيه" في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

جدير بالذكر أن منتخب مصر تأهل إلى نصف النهائي بعد إقصاء المغرب في ربع النهائي بنتيجة 2-1 في الأشواط الإضافية، بينما فاز الكاميرون على جامبيا بهدفين دون رد.