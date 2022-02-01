خاص.. حمزة الجمل يعدد مزايا نجله أبو بكر المنضم حديثا للإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

عبر حمزة الجمل نجم الإسماعيلي السابق، عن سعادته بانضمام نجله أبو بكر للدراويش قادما من نادي القناة خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال الجمل في تصريحات خاصة لمصراوي: "سعيد بانتقال نجلي أبو بكر للإسماعيلي وأشكر يحيى الكومي ونادي القناة على الفترة الماضية التي خاضها معهم".

وعن الضغوط التي سيتعرض لها نجله بعد الانضمام للإسماعيلي: "نعم والده كان نجمًا سابقًا في الإسماعيلي ومنتخب مصر، ولكن لا أعتقد أن الأمر سيشكل ثقلاً على أبو بكر فهو يمتلك شخصية قوية وانضم لمنتخب مصر للشباب مع المدير الفني ربيع ياسين".

وعدد الجمل مميزات نجله: "أبو بكر صغير في السن 19 عاما، ويمتاز بالقوة البدنية والتحركات في الملعب واللعب بالقدمين اليمنى واليسرى".

واختتم نجم الإسماعيلي السابق في التسعينات: "أبو بكرة تلقى عرضا للانتقال للمقاولون العرب، ولكن لم تتم الصفقة، وهو الآن سعيد جدًا بالانضمام واللعب بصفوف الإسماعيلي".