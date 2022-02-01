مصدر لمصراوي: إصابة مرتجي وحارس الأهلي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

تعرض خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي ومصطفى مخلوف حارس مرمى الفريق الأحمر للإصابة بفيروس كورونا، خلال تواجدهما حاليا في الإمارات العربية المتحدة ضمن بعثة الفريق.

ووصلت بعثة الأهلي إلى الإمارات مساء أمس الاثنين استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق يوم 3 فبراير الجاري وتستمر حتى الثاني عشر من الشهر ذاته.

وقال مصدر لمصراوي في تصريحات خاصة: "جاءت نتيجة المسحة التي خضعت لها البعثة سلبية للجميع عدا خالد مرتجي ومصطفى مخلوف، ليتقرر خضوع الثنائي لمسحة أخرى".

جدير بالذكر أن الأهلي سيلتقي مع مونتيري المكسيكي في أول مبارياته بمونديال الأندية يوم 5 فبراير الجاري.