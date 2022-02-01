أنطوان بيل لمصراوي: منتخب مصر ليس بنفس قوة الجيل القديم.. وصلاح منحهم القوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شاكر:

تحدث الحارس السابق لمنتخب الكاميرون انطوان بيل، عن مواجهة منتخب بلاده المقبلة أمام المنتخب المصري، لافتا أت الحسم لن يكون سهلا.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الكاميروني، مساء الخميس، في إطار منافسات نصف نهائي كأس أمم أفريقيا.

وأضاف بيل في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مواجهة مصر والكاميرون ستكون صعبة للغاية، لافتا أنها مباراة تجمع منتخبين فاز كلاهما بـ 12 بطولة ، 7 لصالح مصر و 5 للكاميرون .

وأضاف أسطورة الكاميرون: المواجهة ستكون "مولعة" والحسم فيها لن يكن هين، ستكون صعبة للغاية، كلا الفريقين سيقاتل من أجل التاهل للنهائي.".

وأوضح، أن هذه المواجهة لن تكون في غانا مثل 2008 وليست في الجابون مثل عام 2017 ، بل انها في الكاميرون، امر صعب".

وتابع:" منذ بداية البطولة والمنتخب المصري ليس في أفضل حال على المستوى الفني، ولكن بين صفوف لاعب يدعى محمد صلاح، استطاع أن يقلب الموازين، اصبح الشخص الذي يعول عليه المنتخب المصري، وبفضله اصبح الفراعنة منتخبا قويا".

وأكمل:" صلاح لاعب كبير وظهر بمستوى استثنائي مع منتخب مصر في البطولة، يركز في عمله داخل الملعب، أود أن اقدم له الشكر عما يفعله مع منتخب بلاده".

وأتم بيل تصريحاته:" منتخب مصر ليس بنفس قوة الجيل القديم، ولكن مردود صلاح جعل المنتخب المصري أكثر خطورة، و"هيتعمل له ألف حساب" خلال مواجهة الخميس المقبل".