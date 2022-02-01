باتريك مبوما لمصراوي: صلاح والنني مصدر قوة منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد شاكر

يرى باتريك مبوما، أسطورة الكاميرون، أن محمد صلاح نجم منتخب مصر هو اللاعب الأفضل في أفريقيا حاليا، مشيرا إلى أن عدد الألقاب ليس معيارا لقوة المنتخبين قبل مواجهتهما في كأس أمم أفريقيا.

كان منتخب مصر ضرب موعدا ناريا مع نظيره الكاميروني صاحب الضيافة، الخميس، في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2021.

وقال مبوما في تصريحات لمصراوي: "لم نحسم مواجهتنا في نصف النهائي بعد، هي مواجهة بين عملاقي كرة القدم الأفريقية، على الرغم من ألقاب المنتخبين في البطولة (12 لكلاهما في المجموع من أصل 32)، ولكن هذا لا يعني أن مصر والكاميرون هما أفضل الفرق في القارة، التحدي الكبير للغاية".

وأضاف نجم منتخب الكاميرون السابق: "محمد صلاح ومحمد النني هما الحصون القوية داخل تشكيل المنتخب المصري الذي يلعب بكثافة مع المدرب كارلوس كيروش، هذا مثير للإعجاب حقا، أعتقد أن كيروش يدربهم كثيرا على ذلك".

واستمر: "عندما تتابع المنتخب المصري تجد كتلة هائلة من اللاعبين، وفي النهاية يمكنهم الاعتماد على النجم محمد صلاح، أفضل لاعب في القارة في الوقت الحالي".

وتابع: "محمد صلاح مدهش، لا يمكن التنبؤ بما سوف يقوم به، إنه حقا لاعب مثير للإعجاب".

وأتم: "منتخب مصر أصبح أكثر ثقة، وكما قلت لم نحسم التأهل للنهائي بعد، وعلينا أن نضع كل هذه الأمور في حساباتنا".