شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. أهداف مباراة لبنان والعراق في تصفيات كأس العالم 2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يستضيف منتخب لبنان نظيره العراقي، الثلاثاء، على ملعب صيدا الدولي، في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



ونجح أيمن حسين في تسجيل هدف التقدم للمنتخب العراقي في الدقيقة 39، قبل أن يعادل ماهر صبرا النتيجة للمنتخب اللبناني قبل نهاية الشوط الأول.

شاهد فيديو أهداف وملخص مباراة لبنان والعراق في تصفيات كأس العالم 2022