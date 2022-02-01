تعرف على القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية على النايل سات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

تنطلق منافسات كأس العالم للأندية يوم الخميس المقبل بمشاركة 3 فرق عربية، وتستمر حتى 12 من شهر فبراير/شباط الجاري.



الثلاثي العربي المتنافس في كأس العالم للأندية هو الأهلي المصري الفائز بدوري أبطال أفريقيا، والهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا، والجزيرة الإماراتي حامل لقب الدوري الإماراتي.

البطولة ستبدأ الخميس بمواجهة الجزيرة مع بيراي من تاهيتي، المشارك في البطولة بترشيح من اتحاد أوقيانوسيا بعد انسحاب أوكلاند سيتي، حيث سيلعب الفائز في تلك المباراة يوم الأحد مع الهلال السعودي في الدور الثاني.

أما الأهلي، فيستهل مشواره في كأس العالم للأندية، السبت المقبل، بمواجهة مونتيري المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف.

يمكن مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية على النايل سات من خلال بعض القنوات، في مقدمتها قنوات "SSC" التي تتولى نقل البطولة داخل المملكة العربية السعودية.

كما يمكن مشاهدة البطولة عبر قناة "أبوظبي الرياضية إكسترا"، والتي أطلقتها مجموعة قنوات أبوظبي من أجل تغطية كأس العالم للأندية بشكل استثنائي.

تردد قنوات SSC على نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة أبوظبي الرياضية إكسترا HD على نايل سات

التردد: 12467

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2

تردد قناة أبوظبي الرياضية إكسترا SD على نايل سات

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5