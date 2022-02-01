قبل أيام من مواجهة الكاميرون.. صحيفة كاميرونية تزعم إصابة صلاح بكورونا.. والمنتخب يرد

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

زعمت صحيفة كاميرونية، الثلاثاء، إصابة محمد صلاح قائد منتخب مصر الأول لكرة القدم بفيروس كورونا، قبل أيام من مواجهة الفراعنة والكاميرون في نصف نهائي أمم إفريقيا، المقرر لها، الخميس المقبل.

وقالت صحيفة "afrique55" الكاميرونية، في تقرير لها إن نتيجة المسحة الطبية لمحمد صلاح لاعب منتخب مصر جاءت إيجابية.

من جانبهم، أكد مسئولو المنتخب الوطني أن البعثة لم تجر حتى الآن المسحة الرسمية الخاصة بالكاف قبل المباراة، كما أن المسحة الأخيرة لصلاح والتى ظهرت أمس جاءت سلبية، بحسب صحيفة "اليوم السابع".

وطمأن مسئولو المنتخب الجماهير المصرية أن البعثة تحافظ على الاجراءات الطبية، والفرعون المصري بخير وهناك متابعة دائمة مع مسئولى المسحات بالكاف ولا صحة لما تردد عن ايجابية مسحة صلاح مطلقا.

ويجري منتخب مصر مسجات إضافية مع مراكز طبية متخصصة، بجانب النسخة الطبية التي تجري بمعرفة اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا حتي لا يتم التلاعب في النتائج قبل مباريات الفراعنة.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيرة الكاميروني في نصف نهائي أمم إفريقيا 2021 يوم الخميس المقبل في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي، بعدما فاز على المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد، فى المباراة التى جمعتهما باستاد أحمدو أهيدجو في إطار ربع النهائي.

في المقابل، تأهل منتخب الكاميرون لنصف النهائي بعدما أحبط مغامرة جامبيا بهدفين نظيفين، في إطار مباريات دور ربع النهائي.