حجازي لن يستكمل البطولة.. المنتخب يعلن فرص مشاركة أبو جبل وحمدي فتحي أمام الكاميرون

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أوضحت الأشعة التي أجراها أحمد حجازي لاعب المنتخب الوطني أن إصابته هي تمزق في أوتار العضلة الضامة، حيث يستوجب العلاج في أحد المراكز المتخصصة، وهو ما يعني عدم تمكنه من استكمال البطولة التي تختتم يوم الأحد المقبل.

وكان حجازي قد أصيب خلال مباراة المغرب في ربع النهائي للأمم الأفريقية ولم يتمكن من استكمال اللقاء.

شارك محمد أبو جبل في التدريبات الصباحية الاستشفائية بعد أن أكدت الآشعة التي أجراها إصابته باجهاد في العضلة الضامة، وحصل على راحة من التدريب المسائي، و يواصل محمد الشناوي برنامجه العلاجي.

كما أجرت بعثة المنتخب الوطني أمس مسحة طبية خاصة لجميع أفراد البعثة والمرافقين لها ضمن الاجراءات الاحترازية التي تفرضها لمواجهة خطر الإصابة بفيروس كورونا، حيث جاءت جميع نتائجها سلبية.

من جانبه، أكد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، أن محمد أبو جبل سيكون جاهزا لمباراة الكاميرون المقبلة، مشيرا إلى أنه يتعافى بشكل سريع من الإصابة التي تعرض لها في مباراة المغرب.

وقال الدرندلي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "محمد الشناوي خارج حسابات كيروش في مباراة الكاميرون المقبلة، وسيستمر غيابه عن تشكيل المنتخب".

وأضاف خالد الدرندلي، أن حمدي فتحي لاعب خط وسط المنتخب سيكون جاهزا لتدعيم الفريق في مباراة الكاميرون يوم الخميس المقبل في دور نصف النهائي بكأس الأمم الأفريقية 2021.

وتابع الدرندلي: "حمدي فتحي تعافى من الإصابة التي قد تعرض لها في مباراة كوت ديفوار، وسيكون جاهز أمام الكاميرون".