موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم بكأس الرابطة.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش، فى الخامسة مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وأوقعت قرعة كأس رابطة الأندية الزمالك فى المجموعة الثالثة والتي تضم بجواره كلا من فاركو، إنبي، غزل المحلة، سيراميكا، وطلائع الجيش.

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للزمالك، بعدما فقد فرص التأهل للدور الثاني من البطولة المستحدثة.

تشكيل الزمالك

استقر باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الخامسة لبطولة كأس الرابطة.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد طارق، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني.

خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، أوباما.

خط الهجوم: شيكابالا، أوناجم، عمر السعيد.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والطلائع اليوم مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.