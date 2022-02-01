الامارات | هل يغيب محمد صلاح عن لقاء الكاميرون بسبب «كورونا».. مدرب منتخب مصر يوضح

شكرا لقرائتكم خبر عن هل يغيب محمد صلاح عن لقاء الكاميرون بسبب «كورونا».. مدرب منتخب مصر يوضح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت بعض المواقع والصحف الكاميرونية صباح اليوم، شائعة عن تعرض مهاجم المنتخب المصري لكرة القدم، محمد صلاح، للإصابة بفيروس كورونا، والتي أظهرتها المسحة الرسمية، قبل 48 ساعة من مواجهة الفراعنة أمام الكاميرون.

وأصابت تلك التقارير الجماهير المصرية بالقلق المبالغ وسط مخاوف داخل صفوف المنتخب الوطني من التلاعب في نتيجة المسحات الخاصة بالمباراة.

الا أن المدرب المساعد للمنتخب المصري، ضياء السيد، اكد أن اللاعبين لم يخضعوا للمسحة الطبية الرسمية حتى الآن، نافيا كل ما تردد في الصحافة الكاميرونية خلال الساعات الماضية عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا.

وتخشى البعثة المصرية من حدوث تلاعب في نتائج المساحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا لاستبعاد عدداً من اللاعبين المهمين قبل مواجهة أصحاب الأرض «المنتخب الكاميروني».

وتعاقدت البعثة المصرية مع أحد المعامل الخاصة لإجراء مسحة على جميع اللاعبين قبل خضوعهم للمسحة الرسمية التي ستجرى في وقت لاحق اليوم.

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