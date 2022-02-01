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الامارات | مفاجأة.. ميسي يرتدي رقم 10 مع باريس سان جرمان "توضيح السبب"

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باريس-الامارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ارتدى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي القميص رقم 10 في المباراة التي اقيمت ليلة الاثنين أمام فريق نيس على ملعب بارك دي برانس، ضمن مباريات دور ال16 من كأس فرنسا بكرة القدم، في مفاجأة لم يتوقعها الجمهور.
وانتهت المباراة بفوز نيس بركلات الترجيح 6-5، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف ليخرج باريس سان جرمان من البطولة فيما تأهل نيس إلى ربع النهائي.
وأثار ظهور ميسي بالرقم 10 دهشة المشاهدين لأن النجم الأرجنتيني ارتدى منذ قدومه من الى باريس سان جرمان القميص رقم 30 لعدم تخلي البرازيلي عن الرقم 10 الذي احتفظ به.
وتعود هذه الواقعة الى تقليد فرنسي يجبر الأندية التي تلعب في دور ال16 على ارتداء قمصان عليها أرقاماً من 1 الى 11، وبالتالي تم منح ميسي رقمه المفضل في برشلونة (10) في ظل غياب البرازيلي نيمار الذي تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب في الشهرين الاخيرين، كما غاب النجم الأرجنتيني الآخر أنخل دي ماريا.

وسحبت قرعة ربع النهائي وأسفرت عن:
نيس - مرسيليا
برجوراك - فرساي
موناكو - اميان
نانت - باستيا

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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