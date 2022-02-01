بالمجان.. هكذا تشاهد مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

سيتمكن جمهور الأهلي المصري من مشاهدة مباريات فريقه في كأس العالم للأندية لأول مرة بشكل مجاني.



وتنطلق منافسات كأس العالم للأندية يوم 3 فبراير/شباط الجاري بمشاركة 7 فرق، من بينها الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا.

ويستهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية يوم 5 فبراير/شباط الجاري، حيث يواجه مونتيري المكسيكي في الدور الثاني، وحال التأهل سيواجه بالميراس البرازيلي في نصف النهائي.

وأعلنت قناة "أبوظبي الرياضية"، صاحبة حقوق بث كأس العالم للأندية، أن مباريات الأهلي ستكون متوفرة على تطبيق "AD SPORTS" بشكل مجاني في مصر.

وكانت القناة قد أعلنت في بداية الأمر بث مباريات البطولة عبر تطبيق "ستارز بلاي" المدفوع، قبل أن يكشف يعقوب السعدي، رئيس قنوات أبوظبي الرياضية، عن بث المباريات مجانا للجماهير المصرية.