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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022
تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي، وفق ما كشفت بيانات رسمية الثلاثاء، ويأتي ذلك مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحور أوميكرون.
وذكرت وكالة "يوروستات" الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن نسبة البطالة المعدلة موسميا، بلغت سبعة في المئة.
وهذه النتيجة تعد أدنى مستوى للبطالة منذ بدأت الوكالة تسجيل المعدل في أبريل 1998.