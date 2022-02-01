اخبار الرياضه

البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي، وفق ما كشفت بيانات رسمية الثلاثاء، ويأتي ذلك مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحور أوميكرون.

وذكرت وكالة "يوروستات" الرسمية للإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي، أن نسبة البطالة المعدلة موسميا، بلغت سبعة في المئة.

وهذه النتيجة تعد أدنى مستوى للبطالة منذ بدأت الوكالة تسجيل المعدل في أبريل 1998.

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا