البطالة في منطقة اليورو تسجل أدنى مستوى منذ 1998

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى مستوى تاريخي، وفق ما كشفت بيانات رسمية الثلاثاء، ويأتي ذلك مع تعافي التوظيف في أوروبا رغم تفشي المتحور أوميكرون.

