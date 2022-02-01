كأس العالم للأندية.. تشيلسي يجرب تقنية كشف التسلل الجديدة في ملاعب أبوظبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

قالت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية، إن ملاعب أبوظبي سوف تشهد أول تجربة لنادٍ يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، لتقنية كشف التسلل شبه التلقائي التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.



وذكرت الصحيفة، أن بطل قارة أوروبا لكرة القدم، نادي تشيلسي الإنجليزي والذي يقوده المدرب الألماني توماس توخيل سيكون على موعد مع أول تجربة لتلك التقنية عند مشاركته ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات في الفترة من 3 إلى 12 من الشهر الحالي.

ومن المقرر أن يلعب تشيلسي مع نادي الجزيرة بطل الإمارات أو الهلال السعودي بطل آسيا أو بيراي من تاهيتي في الدور قبل النهائي على أرضية ملعب محمد بن زايد في أبوظبي في التاسع من الشهر الحالي.

وذكرت الصحيفة، أن هذه التقنية تستخدم ما يصل إلى 12 كاميرا مثبتة في سقف الملعب لالتقاط جميع حركات اللاعبين على أرضية الملعب، ويمكن من خلال تقييم ما يصل إلى 29 نقطة بيانات لكل لاعب (تشكل هيكلا عظميا متحركا) 50 مرة في الثانية لضمان صحة القرارات التحكيمية المتعلقة بحالات التسلل وراء المدافعين للفريق المنافس.

وإذا كان اللاعب في وضعية تسلل فإن نظام التتبع المستخدم في تلك التقنية يقوم بتنبيه مساعد الفار (VAR) في غضون نصف ثانية، والذي بدوره يقوم بالتحقق من العملية لتحديد إذا ما كان سيرسله إلى حكم الساحة أم لا، ولهذا تعتبر شبه تلقائية حيث ترسل التقنية المستخدمة التنبيه إلى مساعد الفار وليس الحكم نفسه.

وأوضح يوهانس هولزمولر، مدير تكنولوجيا كرة القدم والابتكار في الفيفا، أنه وفقا للتقنية الجديدة فإن برنامج الذكاء الاصطناعي سيرسل تنبيها تلقائيا في الوقت الفعلي للعب الكرة إلى ”الفار“.

وأضاف هولزمولر: ”سيكون لدينا مساعد فار متعهد بتلك التقنية ويمكنه معالجة البيانات الواردة من النظام للمساعدة في تحديد حالات التسلل؛ لكي يتخذ حكم الساحة القرار الصحيح“.

وستكون بطولة كأس العالم للأندية الاختبار الثاني لتلك التجربة بعد بطولة كأس العرب التي أقيمت في قطر خلال شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وذلك تمهيدا لتطبيقها المحتمل ببطولة كأس العالم في نوفمبر هذا العام.