اليوم.. مباراة السعودية واليابان في تصفيات كأس العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 1 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض المنتخب السعودي مباراة صعبة أمام نظيره الياباني في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.



ويحل المنتخب السعودي ضيفا على نظيره الياباني، الثلاثاء، على ملعب سايتاما، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة آسيا.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الأول في مجموعته برصيد 19 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام المنتخب الياباني صاحب المركز الثاني.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز بالمباراة بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم، حيث سيرتفع رصيده إلى 22 نقطة.

في المقابل، يسعى منتخب اليابان للفوز بالمباراة من أجل الحفاظ على المركز الثاني الذي يؤهل مباشرة إلى نهائيات كأس العالم.

يُذكر أن منتخب أستراليا يحتل المركز الثالث الذي يؤهل إلى الملحق برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة وحيدة خلف المنتخب الياباني.